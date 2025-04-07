Gedson Fernandes: 1 puanla yetinmek zorunda kaldık

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, karşılaşmayı değerlendirdi.

"1 PUANLA YETİNMEK ZORUNDA KALDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Gedson, "Önemli bir maç olduğunu biliyorduk, 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk ama alamadık. İlk yarı bizim için zordu. Organize olamadık. İkinci yarıda bunu değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Bir şekilde golü de bulduk ama kazanamadık. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık." dedi.

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Açıklamalarına devam eden Portekizli yıldız, "Çalışmak zorundayız. İstikrarlı olmak zorundayız. İstikrarlı sonuçlar için çalışmak zorundayız. Daha çok çalışıp önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar almak zorundayız." ifadelerini de kullandı.