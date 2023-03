Her mevkide elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini dile getiren başarılı futbolcu, “Teknik direktörümüz nerede isterse ve takımın bana nerede ihtiyacı varsa orada oynamaya her zaman hazırım. Benim asıl pozisyonum 8 numara ama çok iyi bir takımımız var. Kadro içerisinde tabii ki pozisyon anlamında değişiklikler olabilir. Buna tabii ki hocamız karar verir. Ben her zaman, her pozisyonda elimden gelenin en iyisini hiç şikayet etmeden veren bir oyuncuyum” şeklinde konuştu.

“MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTERİM”

Milli takım hayalinin her zaman olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, “Her futbolcunun hayali kendi ülkesinin milli takımında oynamaktır ama benim şu an odaklandığım nokta olduğum yer. Burada mutluyum ve şu an önemli olan Beşiktaş’ta büyük başarılar kazanmak. Kendimi geliştirmek. Ondan sonra tabii ki milli takımda oynamayı konuşmaya gerek bile yok. Her futbolcu ister. Ben de milli takımda oynamak isterim. Önce başarmam gereken hedeflerim var. Şu an sakin ve temiz bir bilinçle burada mutlu olarak hedeflerime adım adım yürüyorum. Sonrasında tabii ki milli takım teklifi gelirse sevineceğim” açıklamasını yaptı.