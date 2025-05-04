Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes, derbileri boş geçmiyor - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes, derbileri boş geçmiyor

        Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Fenerbahçe karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. Portekizli oyuncu, bu sezon Trabzonspor ve Galatasaray maçlarının ardından sarı-lacivertli ağları da boş geçmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gedson Fernandes, derbileri boş geçmiyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.

        Siyah-beyazlıların golü 44. dakikada Gedson Fernandes’den geldi. Gedson, böylelikle ligdeki 31. maçında 6. golünü kaydetmiş oldu.

        Portekizli oyuncu, tüm kulvarlarda ise 46. müsabakada 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        BÜYÜK MAÇLARI BOŞ GEÇMEDİ

        26 yaşındaki futbolcu, bu sezon büyük maçlarda attığı gollerle ön plana çıktı. Ligin 5. haftasında deplasmanda 1-1 sona eren karşılamada takımına 1 puanı getiren golü kaydeden Gedson, 29. haftada iç sahada 2-1 kazanılan Galatasaray mücadelesinde de yine takımının ikinci golünü kaydetti.

        Gedson Fernandes, Fenerbahçe müsabakasında da fileleri sarsarak büyük maçları boş geçmemiş oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Süper Lig yolunda tüm dengeler değişti!
        Süper Lig yolunda tüm dengeler değişti!
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"