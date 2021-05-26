Gedson Fernandes: Galatasaray'da büyüdüm

Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı ve kiralık sözleşmesi sona eren Gedson Fernandes, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Fiziksel olarak daha iyi hissediyorum. Oyuncular bazen fizik olarak iyi olmasa bile takım çok iyiyse siz fark edilmeyebilirsiniz. Bu noktada fizik olarak Galatasaray'ın güçlü olması da bana yardımcı oldu. Sezonun sonu bizim için sinir bozucu oldu ama şimdi Portekiz U21 takımıyla bir hedefim var." diye konuştu.

Portekizli yıldız, "Bir oyuncu özgüven, yetenek ve tecrübeden oluşur. Ne kadar çok tecrübeniz olursa olsun, kendinize güvenmezseniz anlamı yok. O zaman normal bir oyuncu olursun. Tottenham ve Galatasaray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm ama insan olarak da çok olgunlaştım. Arda, Falcao ve Feghouli gibi deneyimli oyuncularla oynadım. Yaşın önemli olmadığını Galatasaray'da öğrendim. Tüm futbolcular tek yürekti. Bizi yenmek kolay değildi." dedi.

"3 BÜYÜK HOCA ŞANSI"

Genç yetenek, "1 sezon içinde Mourinho, Fatih Terim ve şimdi Rui Jorge ile çalışacağım. Herkes benim kadar şanslı değil. Ben bu 3 büyük teknik direktörle çalışacak kadar şanslıydım. Kariyerimdeki en iyi deneyimleri bu hocalarla yaşadım. Şu anda beni ilgilendiren tek şey milli takım, sadece milli takım. Sonra tatile gideceğim. Gelecek sezon nerede oynayacağımı bilmiyorum. Açıkçası şu an transferi düşünmek için çok erken." açıklamasını yaptı.