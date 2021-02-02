Galatasaray, son olarak Tottenham'da forma giyen ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yeni transfer Gedson Fernandes'in PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı!

Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"21 Ocak 2021 tarihinde Kovid-19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı olarak sponsor hastanemize götürülmüştür. Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili bir sorun tespit edilmemiştir."