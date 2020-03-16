Gel Dese Aşk oyuncuları kimler? Gel Dese Aşk konusu televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Bahar ile Murat'ın arasında aşk büyürken, Murat iki kadın arasında kalıyor. Bir Osman Sınav yapımı olan Gel Dese Aşk ile ilgili detaylar haberimizde...

GEL DESE AŞK KONUSU NEDİR?

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüstür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.

GEL DESE AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya - Murat Düdenli

Şebnem Bozoklu - Yasemin Düdenli

İlayda Çevik - Bahar Çetin

Öykü Gürman - Sitare Pusat

Ertan Sban - Barlas Pusat

GEL DESE AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gel Dese Aşk'ın çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.