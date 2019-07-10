Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Yalova, Trabzon, Rize ve Muş çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu akşam ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde ve zamanla Ege'de yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık