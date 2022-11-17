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The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

Animasyon dizisi The Simpsons'ın; geleceğe dair kehanet ve öngörülerinin gerçekleştiğine inanmamak neredeyse imkansız! Koronavirüs salgını, Kobe Bryant'ın helikopter kazasında ölmesi, Trump’ın ABD Başkanlığına seçilmesi, dizinin gerçekleştiği düşünülen kehanetlerinden sadece birkaçı.... The Simpons’ın 2022 ve sonrası için yürüttüğü tahminleri sizler için derledik

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  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    The Simpsons'ın ilk bölümü 17 Aralık 1989 yılında yayınlandı. Dizide yer alan bölümlerde geçmişten günümüze kadar olabilecek olaylar işleniyor ve birçoğu gerçek hayatta yaşanıyor. The Simpsons dizisinde olabilecek kehanetlerin gerçekleşmesi birçok kişiyi şaşırtıyor ve bir o kadar da korkutuyor. The Simpsons’ların bu kadar olayı nasıl bile bildiği ise çözülemiyor.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    BTS SENELER SONRA ORTAYA ÇIKTI

    1. 1900’lü yıllarda yayımlanan bir bölümünde dizide BTS’e benzer bir grup görülmüştür. 2013 yılında ise BTS grubu ortaya çıkmıştır ve gruptaki üyeler tıpkı dizideki karakterlere benzemektedir.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    KORONAVİRÜS

    2. Dizinin 20 yıl öncesinde yayımlanan bir bölümünde ise Çinli çalışanlar bir kargo paketine hapşırır ve bütün dünyaya Osaka adında hastalık yayılır. 
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    Birçok insan bunu koronavirüs olarak yorumlamıştır.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    DONALD TRUMP

    3. 2000 yılında Donald Trump’un ABD başkanı olacağı ile ilgili bir bölüm yayımlandı. Bundan 20 yıl sonra Donald Trump ABD başkanı olmuştur.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    KOBE BRYANT

    4. The Simpsons dizisinin bir bölümünde Kobe Bryant helikopter kazası nedeniyle ölüyor. Bölümden 5 yıl sonra Kobe Bryant helikopter kazasında vefat ediyor.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    APPLE DAHA ORTAYA ÇIKMAMIŞTI

    5. Dizinin yine bir bölümünde Simpsons’lar Apple benzeri telefonlar kullanıyor ve o dönemlerde henüz daha Apple telefonlar piyasada bulunmuyor.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    Apple telefonlar ilk olarak 29 Haziran 2007 yılında tanıtılmıştır.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    İKİZ KULE SALDIRISI

    6. 1997’de yayımlanan bir bölümde Lisa’nın elindeki dergide 9 ve iki kule simgeleri dikkat çekiyor. 2001 yılının 9. ayında ve 11. gününde yani 11 Eylül tarihinde ikiz kulelere saldırı gerçekleşti.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    2022 KEHANETLERİ 

    1. MARSA SEYEHAT VE KOLONİLEŞME 

    Dizinin bir bölümünde Lisa, Marsa tek yönlü bir görev için gönüllü oluyor ve bütün aile gönüllü olmaya karar veriyor. Dizide ‘Exploration Incorporated’ şirketi kızıl gezeni 2026’dan önce keşfederek kolonileştirmeyi hedefliyor.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    Ancak görev başarısız oluyor ve aile 2051’de marsa ulaşabiliyorlar. Elon Musk’ın SpaceX şirketi daha erken tarihlerde Mars için kargo uçuşları üzerinde çalışıyor.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    2. HOLOGRAM İLE İLETİŞİM

    The Simpsons’ların bir bölümünde insanlar hologram üzerinden iletişim kurmaya başlamışlardı. Şu anda hologram teknolojisi bazı endüstrilerde kullanılıyor. Örneğin Tupac Shakur’ın hologramı yapılarak konseri verilmişti.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    3. BEBEK TERCÜMANI

    The Simpsons’ların bir bölümünde Homer’ın üvey kardeşi, bebek tercümanı prototipini icat eder ve büyük bir başarıya imza atar. Gelecekte böyle bir icat yapılabilir mi henüz bilinmiyor. Bazı telefon uygulamaları mevcut ancak geliştirilmesi gerekiyor.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    4. KADIN BAŞKAN

    ABD’nin 2020 seçimlerinde Joe Biden ve Kamala Harris’e oy verildi. The Simpsons’ların ön gördüğü kehanetlerden birisi de ABD’ye gelecek kadın başkan. 
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    Bununla beraber Harris önümüzdeki 4 ila 8 yıl içerisinde başkanlığa adım atabileceği biliniyordu.
  • Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

    5. DÜNYA BARIŞI

    The Simpsons’ların bir bölümünde ajanlar, sevgi ve barış sunan gizemli parlayan bir varlığı araştırıyor.  Dizide Mr. Burns dünya barışını sağlıyor ve bütün insanları birleştiriyor.

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