The Simpsons'ın ilk bölümü 17 Aralık 1989 yılında yayınlandı. Dizide yer alan bölümlerde geçmişten günümüze kadar olabilecek olaylar işleniyor ve birçoğu gerçek hayatta yaşanıyor. The Simpsons dizisinde olabilecek kehanetlerin gerçekleşmesi birçok kişiyi şaşırtıyor ve bir o kadar da korkutuyor. The Simpsons’ların bu kadar olayı nasıl bile bildiği ise çözülemiyor.