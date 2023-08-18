Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde

İspanya Kralı 6. Felipe'nin Ekim ayında 18 yaşına girecek olan büyük kızı Leonor, ebeveynleri Kral Felipe, Kraliçe Letizia ve kız kardeşi Sofia ile birlikte Zaragoza'daki Kara Harp Akademisi'ne gitti.

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Prenses, Zaragoza'nın askeri akademisinde 1 yıl geçirecek. Ardından bir denizcilik okuluna gidecek ve burada İspanyol donanmasının eğitim için kullandığı dört direkli yelkenli Juan Sebastian de Elcano ile yelken açacak. Son olarak da eğitimini Genel Hava Akademisi'nde bitirecek.