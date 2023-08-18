Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
İspanya Kraliyet Ailesi'nde tahtın 1 numaralı varisi 17 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, Perşembe günü üç yıllık askeri eğitime başladı.
İspanya Kralı 6. Felipe'nin Ekim ayında 18 yaşına girecek olan büyük kızı Leonor, ebeveynleri Kral Felipe, Kraliçe Letizia ve kız kardeşi Sofia ile birlikte Zaragoza'daki Kara Harp Akademisi'ne gitti.
Prenses, Zaragoza'nın askeri akademisinde 1 yıl geçirecek. Ardından bir denizcilik okuluna gidecek ve burada İspanyol donanmasının eğitim için kullandığı dört direkli yelkenli Juan Sebastian de Elcano ile yelken açacak. Son olarak da eğitimini Genel Hava Akademisi'nde bitirecek.
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Leonor'un Mart ayında askeri eğitime başlayacağını duyurarak prensesin şu anda silahlı kuvvetlere katılan birçok genç kadından biri olduğunu söylemişti.
Robles, "Zamanı gelince, silahlı kuvvetlerin başkomutanı bir kadın olacak ve son yıllarda kadınların silahlı kuvvetlere dahil edilmesi için çok önemli bir çaba harcıyoruz" dedi.
İspanya monarşisi tahttan çekilen eski kral Juan Carlos'la bağlantılı bir dizi skandalın ardından imajını son 10 yılda onarmaya çalışıyor.
Hükümet ve kraliyet, Leonor'un 1980'lerde babasının izinden gideceğini ve çok yoğun askeri eğitiminin üniversite eğitiminden önce geleceği konusunda anlaşmıştı.
Kısa bir süre önce Galler'deki özel UWC Atlantic College'da iki yıllık eğitimini tamamlayan Leonor, bir erkek varis doğmadığı sürece tahtın ilk sırasında yer alıyor.
Prenses Leonor'un ardından ise ikinci sırada kız kardeşi Prenses Sofia bulunuyor.
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