Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Geleceğin Sineması’nın jürisi belirlendi

        ‘Geleceğin Sineması’nın jürisi belirlendi

        Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini maddi ve ayni imkanlar sağlayarak hayata geçirmelerine destek veren 'Geleceğin Sineması' adlı yarışmanın jürisi belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 11:03 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jüri üyeleri belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Sanat Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle sinema öğrencilerinin kısa film projelerini maddi ve ayni imkanlar sağlayarak hayata geçirmelerine destek veren ‘Geleceğin Sineması’ adlı yarışma 20'nci yılında genç sinemacılarla buluşmaya devam ediyor.

        Hayata geçirilen filmlerin yerli ve yabancı festivallerde ödüllerle dönmesiyle karşılığını alan projelerden olma özelliğine sahip olan ‘’Geleceğin Sineması’’ yarışmasının bu yılki jüri üyeleri belirlendi.

        Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek 20. kez düzenlenen Geleceğin Sineması’ yarışmasının bu yılki jüri başkanlığını sinema yazarı Burçak Evren’in üstlendiği jüri üyeleri arasında; yönetmen Cemal Alpan, oyuncu Ece Uslu, yönetmen, akademisyen Elif Refiğ, akademisyen Okan Ormanlı, Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, ve dramaturg Volkan Yazıcı yer alıyor.

        Başvuruların değerlendirilmesinin ardından jüri üyeleri tarafından belirlenecek 10 senaryoya 20 bin TL maddi destek ve danışmanlık verilecek. Çekilen filmler tekrar değerlendirilerek ilk 3 film belirlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Geleceğin sineması
        #ece uslu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        TOGG ilanları mercek altında
        TOGG ilanları mercek altında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Moskova'ya drone saldırısı
        Moskova'ya drone saldırısı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması