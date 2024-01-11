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"FİLM DÜNYASINA GİRMİYOR, EV KADINI OLARAK DEVAM EDİYOR"



Gelengül Erman'ın büyük oğlu Fuat Erman, "Türkiye güzellik kraliçesi seçiliyor ve ABD'ye gitmiş, Fotoğraflar var, çiçekli arabalarla falan geçiyor... Ondan sonra Türkiye'ye dönüyor, ABD'de bir derece almıyor. İlk güzellik yarışmasına seçildikten sonra Türkiye'de bir demo film yapılıyor. O filmi babam çekiyor, orada tanışıyorlar. Annesi Rus, o yüzden çok güzel Rusça konuşuyordu. Sonrasında babamla evleniyorlar. Film dünyasına pek girmiyor, o dönemin gereği ev kadını olarak devam ediyor. Elinden birçok şey gelirdi. mutfağı kuvvetliydi, örgüsü kuvvetliydi. Babamın vefatından sonra biraz çekildi. Hareketli olamadı. Zorla dışarı bile çıkaramadık. Öyle bir yas dönemi yaşadı. Film dünyasına yakın oldu ama hiç içine girmedi. O sektörde de saygın birisiydi. Her erkeğin arkasında bir kadın vardır... Çocuklarıyla ilgili bir anneydi, iş kadını olmadığı için bütün ilgisini oraya veriyordu. Birlikte iyi gezdiler, film çekimleri için dışarı gittiler" diye konuştu.