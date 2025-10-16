Gelin Arzu nasıl öldürüldü?

Arzu’nun ailesi korkunç iddialarda bulunuyor. İddialara göre, Arzu; kayınvalidesi Kıymet, eşi Cihan ve görümcesinin kocası Orhan tarafından şiddete ve baskıya maruz kalıyordu.

KIYMET HAKKINDA KORKUNÇ İDDİALAR

Canlı yayın esnasında, Arzu’nun köyündeki birçok vatandaş, kayınvalide Kıymet hakkında akılalmaz iddialarda bulundu. Bazı izleyiciler, Kıymet’in damadı Orhan ile bir ilişkisi olduğunu ve gelin Arzu’nun bu ilişkiyi bildiği için öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü.

KOMŞU YAŞAR DA MI İŞİN İÇİNDE?

Yayına bağlanan komşu Yaşar, açıklamalarıyla kafaları karıştırdı. Ekibe yayın öncesi verdiği röportajda Arzu’nun o evde zorluklara maruz kaldığını söylerken, canlı yayında “Arzu’nun hiçbir sıkıntısı yoktu” ifadelerini kullandı.

Didem Arslan Yılmaz, Yaşar’ın röportajını ekrana getirdiğinde, bir başka ihbarcı yayına bağlandı. Bu kişi, Yaşar’ın da kayınvalide Kıymet ile ilişki yaşadığını iddia etti. Stüdyo bir anda buz kesti.

KAYINVALİDE KIYMET'İN SIRLARI NE?

Kayınvalide Kıymet’in kimlerle ilişkisi vardı? Arzu gerçekten bildiklerinin kurbanı mıydı? Kıymet’in eşi de benzer şekilde mi hayatını kaybetmişti?