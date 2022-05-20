Gelin Evi haftanın finalini kim kazandı? 864.bölüm Gelin Evi haftanın kazan ismi belli oldu!

Show TV ekranlarında büyük heyecan ile takip edilen Gelin Evi'nin final heyecanı 27 yaşında, 1,5 yıllık evli Dilek Güler Karaca’nın evinde yaşandı. Birinci olmak ve altınları kazanmak isteyen gelinler çeyizleri, düğün görüntüleri ve ev tasarımları ile değerlendirildi. Peki, Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? İşte, detaylar...

GELİN EVİ'NDE KİM KAZANDI?

Gelin Evi'nde final günü Dilek Güler Karaca’nın evine konuk olundu.

Gelin Evi'nde haftanın birincisi olup yarışmayı kazanan ise Dilek ve Yasemin gelin oldu. İkili yarışmada birinciliği paylaştı.

GELİNLER YARIŞIYOR!

Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası Gelin Evi’nde!

Gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye giriyor.