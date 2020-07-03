Son zamanlarda en sık yapılan yumuşacık ve enfes bir lezzete sahip olan pratik yapımıyla ve şık sunumuyla gözede hitap eden gelin pastası tarifi vereceğim sizlere.

Gelin pastası için gereken malzemeler:

Kek İçin:

4 adet yumurta

½ su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

Şerbet İçin:

2,5 su bardağı süt (500 mililitre)

½ su bardağı toz şeker

yarım paket vanilya

Krema İçin:

4 su bardağı süt

½ su bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

Yarım paket vanilya

Üzerine:

1 su bardağı hindistan cevizi

Gelin pastasının yapılışı:

Kekini hazırlamak için oda sıcaklığındaki yumurtaların aklarıyla sarılarını ayrı ayrı karıştırma kaplarına alın.

Dikkatli ayırın, yumurta aklarına yumurta sarısı hiç bulaşmamalı.

Önce yumurta aklarına şekerin yarısını ilave ederek iyice çırpın. Karışım kar gibi olup, kabı ters çevirdiğinizde dökülmeyecek kıvama gelene kadar çırpmalısınız.

Daha sonra yumurta sarılarını şeker ve vanilya ile mikserinizin yüksek devrinde 2-3 dakika kadar çırpın.

Yumurta sarılı karışıma çırptığınız yumurta aklarının yarısını koyup, kaşıkla alttan üste doğru alarak hafifçe karıştırın.

Unu da ilave edip hafifçe karıştırın.

En son kalan yumurta aklarını aynı şekilde karıştırın. Homojen bir karışım olunca (çok da karıştırmayın ki yumurta akları sönmesin) pişireceğiniz kaba boşatıp üzerini düzeltin.

Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.

Benimki yaklaşık 30 dakika sürdü.

Fırından almadan önce kürdan batırıp içinin pişip pişmediğini kontrol edin.

Kekinizi fırından alıp bir kenarda soğumaya bırakın.

Bu arada sütlü şerbeti hazırlayın.

Şerbet malzemeleri olan, süt, vanilya ve şekeri derin bir kâsede şeker eriyene kadar karıştırın (şerbet soğuk olarak hazırlanıp herhangi bir ısıtma işlemi yapılmamakta). Soğuyan kekinizin üzerine sütlü şerbeti eşit bir şekilde dökün.

Kekin şerbeti iyi çekmesi için kürdanla delikler açabilirsiniz.

Keki şerbetini iyice çekene kadar buzdolabına kaldırın.

Kremasını hazırlamak için vanilya dışındaki malzemeleri tencereye koyup tel çırpıcı ile karıştırarak orta ateşte pişirin.

Karışım koyulaşıp göz göz olunca vanilyayı ilave edip karıştırın ve ocağın altını kapatın.

Tercihen mikserle kremayı yüksek devirde iyice çırpın.

Vaktim yok diyorsanız bu kısmı atlayabilirsiniz.

Kremayı şerbetini emen kekin üzerine eşit bir şekilde döküp üzerine hindistan cevizi serpin.

Tekrar buzdolabına kaldırıp iyice soğutup servis yapın.

Püf Noktası: