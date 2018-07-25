Gelinim Mutfakta yeni bölümü ile bugün ekrana gelecek. Gelinim Mutfakta 97. bölümde Reyhan Hanımın, eşi ile olan beraberliğinin 40. yılına girmesi sebebiyle nikah tazeleyeceğini söylemesi gelin ve kaynanaların eleştirilerine neden olmuştu. 98. yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta 98. yeni bölüm fragmanı...

GELİNİM MUTFAKTA 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gelinim Mutfakta 98. Bölüm Fragmanı yayında! Özlem'i sinir krizine sokan olay ne? Puanlama sonrasında çok öfkelenen Özlem sinirlerine hakim olamıyor. Ezgi, kendisinin üzerine gelen diğer yarışmacılara sesini yükseltiyor!

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENECEK?

Haftanın sonunda yani Cuma günü en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

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