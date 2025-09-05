Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim kazandı? 5 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu
Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni sezon yayın hayatına başladı. Yeni sezonun ilk haftasında birinci ve altınları kazanan isim merak ediliyor. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puanlıyor. En yüksek puanı alan yarışmacı birinci olurken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 5 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu ve tüm detaylar
GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI
Miyase,
Tuğba,
Zehra,
Hanife,
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?
5 Eylül Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kazanan isim programın ardından belli olunca haberimizde yer alacaktır. Miyase, Tuğba, Zehra ve Hanife arasından bu hafta en az puanı alan yarışmacı, programa veda edecek.