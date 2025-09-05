Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim kazandı? 5 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim kazandı? 5 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu

        Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni sezon yayın hayatına başladı. Yeni sezonun ilk haftasında birinci ve altınları kazanan isim merak ediliyor. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puanlıyor. En yüksek puanı alan yarışmacı birinci olurken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 5 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 14:45 Güncelleme: 05.09.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gelinim Mutfakta 8. sezonuyla haftaya başladı. 5 Eylül tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve 10 altın bileziği kazanan isim bugün belli oluyor. Miyase, Tuğba, Zehra ve Hanife arasında sadece bir yarışmacı birinci olacak. Peki Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim kazandı, kim elendi? İşte 5 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu hakkında bilgi

        2

        GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

        Miyase,

        Tuğba,

        Zehra,

        Hanife,

        3

        GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

        5 Eylül Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kazanan isim programın ardından belli olunca haberimizde yer alacaktır. Miyase, Tuğba, Zehra ve Hanife arasından bu hafta en az puanı alan yarışmacı, programa veda edecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası