Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümüne Cansu'nun doğum sancıları damga vurdu. Puanlama sırasında Cansu'nun birden sancısı tuttu ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Fatih Ürek'in hastaneden an an aldığı bilgilere göre, Cansu'nun doğumu başladı. İşte heyecan dolu o anlar ve Gelinim Mutfakta son bölüm.

GELİNİM MUTFAKTA 104. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 104. Bölümde yarışma esnasında doğum sancısı gelen Cansu hastaneye kaldırılıyor! Doğuma girdiği haberini alan Fatih Ürek ve yarışmacılar mutluluklarını gizleyemiyorlar!

Cansu'nun, puanlama sonrasında doğum sancısı başlıyor. Onun kötüleştiğini gören Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırıyor. Doğumun başlayacağını düşünen sağlık ekibi derhal hastaneye kaldırılması gerektiğini söylüyor. Cansu, diğer yarışmacıların endişeli bakışları arasında doğum için hastaneye gidiyor. Yarışmacılar ve Fatih Ürek bu anları hem şaşkınlıkla, hem de gözyaşları ile izliyor. Sık sık hastaneden bilgiler alan Fatih Ürek o beklenen haberi veriyor. Cansu, doğuma giriyor. Bu müjdeli haber stüdyoda sevinç ile karşılanıyor. Doğacak olan Duru Bebek ise, şimdiden "Gelinim Mutfakta'nın Bebeği" olarak kabulleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Heyecanlı anların ardından gelen iyi haberle sona eren Gelinim Mutfakta'nın yarın yayınlanacak haftanın finali bölüm fragmanı merak ediliyor. Ancak yayıncı kuruluş tarafından henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ