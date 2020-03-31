Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok, ayrıldı mı? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programında en çok konuşulan iki isimin dün yayınlanan bölümünde olmayışı dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili Fatih Ürek'ten de açıklama geldi. İşte detaylar...



GELİNİM MUTFAKTA ELİF VE EZGİ NEDEN YOK? GERİ DÖNECEKLER Mİ?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ezgi'nin oğlunun hastalanması nedeniyle Antalya'ya geri döndüğü, sağlık durumları toparlandığında yeniden yarışmaya devam edeceği belirtildi.

Kayınvalidesi Reyhan Hanım, vekaleten diğer gelini Neslihan Hanım ile yarışmaya devam ediyor.

Gelinim Mutfakta'nın diğer yarışmacısı Elif'in ise annesinin ameliyat olması sebebiyle yarışmaya devam edemeyeceği ve veda ettiği konuşuluyor. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.