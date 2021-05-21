Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanları verdiği yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın takipçileri Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularının cevaplarını araştırıyor. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta'da haftanın finali için mutfağa giren gelinler Muhallebili Revani pişirdi. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 21 Mayıs Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 21 Mayıs 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 21 MAYIS 2021

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi olan gelin henüz belli olmadı.