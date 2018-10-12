Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da bu hafta Ezgi, kaynanası Reyhan'ın tadımı sonrasında aldığı puan üzerine yemeğin kendisine ait olmadığını iddia etti. İşte Gelinim Mutfakta 12 Ekim 150. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK? 12 EKİM

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alarak birinci olan gelini 5 altın bileziğin sahibi olacak.

Ezgi'nin iddiası ve itirazı üzerine Fatih Ürek devreye giriyor!

Ezgi, kaynanası Reyhan'ın tadımı sonrasında aldığı puan üzerine yemeğin kendisine ait olmadığını iddia etti. Bu durum üzerine Fatih Ürek devreye girerek Ezgi'nin iddiasına yanıt verdi ve soruna açıklık getirdi. Hafta finalinde ise, birinci ile ilgili önemli bir durum yaşandı!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta'da elenen yarışmacı belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ