Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin iyice kızıştığı programda geçen bölüm neler yaşandı?

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINDA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Şuan yayınlanması devam eden programda henüz haftanın birincisi ve elenen yarışmacısının kim olduğu belli değil ancak program sonuca ulaşır ulaşmaz haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Ezgi'nin, Ayşenur'a ait fotoğrafı çöpe attığını söylemesi kaynanalar tarafından eleştirilirken iki yarışmacı gelin arasında büyük tartışma yaşandı.

Hafta finali yaklaşırken sinirler iyice gerildi. Ayşenur, Ezgi'ye ait vazoyu kırdıktan sonra yenisini alıyor ve tam vereceği sırada Ezgi'nin kendisine ait fotoğrafı çöpe attığını öğrendi. İkili arasında büyük tartışma yaşanırken, Ayşenur tepki olsun diye hediye aldığı vazoyu yere atarak kırdı. Kaynanalar ise, Ezgi'yi bu davranışından dolayı oldukça kınadı.

GELİNİM MUTFAKTA 125. BÖLÜM FRAGMANI

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