Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oalcak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle belli olacak. Heyecanın iyice arttığı Gelinim Mutfakta'da Sevgül Hanım ve Reyhan Hanım arasındaki gerilim artık iyice kendini belli ederken, Ezgi'nin mutfaktaki ağırlığı dikkatleri çekiyor. İşte Gelinim Mutfakta 27 Temmuz 100. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün belli oluyor. Ezgi, mutfaktaki ağırlığını koymaya başlıyor! Sevgül Hanım ve Reyhan Hanım arasındaki gerilim söz dalaşına dönüyor! Hafta finalinde hangi gelin birinci olacak, hangi gelin ve kaynana yarışmaya veda edecek?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalidesi elenecek. Elenen isimler programın sonunda belli olacak.

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