Gelinim Mutfakta'da bu haftanın birincisi yapılan oylama ile belli oldu. Rekabetin giderek arttığı ve gelinlerin en iyi yemekleri yaparak haftanın birincisi ve altın bileziklerin sahibi olmak için yarıştığı Gelinim Mutfakta eğlence ve muhteşem yemek tarifleri de bir arada. Peki Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi kim oldu? İşte merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kayınvalidelerin gelinlere oy verdiği Gelinim Mutfakta'da bu haftanın birincisi ve 5 altın bileziğin sahibi haftanın en yüksek puanını alan gelini 63 puanla Emine oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta en düşük puanı alan iki yarışmacı Özlem ve Halise oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim ise 49 puanla Halise oldu. Özlem ise 56 puan alarak yarışmaya devam etti.







GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ