        Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 2 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinciyi ve elenen ismini belirliyor. 31 Aralık'ta Gelinim Mutfakta yarışmasında en güzel narlı hindi sarmayı Kader yaptı ve çeyrek altını kazandı. Şimdi ise gözler 2 Ocak Gelinim Mutfakta'da altınları kazanan isme çevrildi. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 2 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:54
        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi haftanın final bölümünde açıklanıyor. Bu haftaki yarışmacılardan Kader, Miyase, Tuğba ve Yağmur arasından sadece biri birinci olup altınların sahibi olacak. Yayınlanan en son bölümde Kader 16 puan, Yağmur 10 puan almıştı. Peki, 2 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi, puan durumu açıklandı mı?

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? 2 OCAK 2026

        Gelinim Mutfakta 1750.böüm bugün ekrana gelecek ve haftanın birincisi, elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimize eklenecek.

        YARIŞMACILAR

        KADER

        MİYASE

        YAĞMUR

        TUĞBA

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 31 ARALIK 2025

        KADER- 16 PUAN

        MİYASE- 15 PUAN

        YAĞMUR- 10 PUAN

        TUĞBA- 14 PUAN

