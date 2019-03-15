Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan bölümünde belli oldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde gelinlerin arasındaki çekişme arttı. Peki, yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 15 Mart son bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın birincisi 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanı alan gelini ise birazdan belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA'DA OLAY ÇIKTI

Gelinler ve kaynanalar hafta finali heyecanı yaşıyorlar! Haftanın son gününde gerginlikle devam ediyor! Gülcan, Güneş ile uğraşmaya devam ediyor! Gülderen Hanım ve Ezgi arasında yemek tadımı sonrasında küslük yaşanıyor!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda etti.

Günün en düşük puanını alan gelin 11 puanla Ezgi ve Güneş oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelin ise Gülcan oldu ve çeyrek altını aldı. Neslihan ise 14 paun aldı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin Ezgi ve Neslihan oldu.

56 puanla Neslihan Gelinim Mutfakta yarışmasına veda etti.

Haftanın en yüksek puanını alan gelin 73 puanla Gülcan oldu ve 5 altın bileziği kazandı. Güneş ise 62 puanla kaldı.