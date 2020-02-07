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Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Şubat 2020 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde haftanın birincisi ve elenen gelin ile kayınvalidesi belli oldu. Gelinler ve kayınvalideler arasında ise çekişme yine eksik olmadı.

gelinim mutfakta

Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anların ardından Fatih Ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 7 Şubat 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden isim


GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

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