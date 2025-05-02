Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın finali cuma gününde bir yarışmacı tam 10 altın bileziği alırken, biri yarışmaya veda edecek. Finale son 1 gün kala Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Ezgi olmuştu. Peki, 2 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle ekrana geliyor. Çeyrek altının yanı sıra 10 altın bileziğin sahibi de oylamanın ardından açıklanıyor. Haftayı en düşük puanla tamamlayan gelin ise yarışmaya ve hayallerine veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Gün içinde programın birincisi ve elenen ismi açıklanacak.

        3

        YARIŞMACILAR

        EZGİ

        ASENA

        SAHRA

        VAHİDE

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Dış ticaret verileri açıklandı
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu