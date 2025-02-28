Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi haftanın finalinde belli oluyor. Programda, genellikle dört gelin bir araya geliyor ve hafta boyunca çeşitli yemekler yapıyor, diğer gelinler ve jüri tarafından puanlanıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin kazanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi?