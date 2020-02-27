Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim vardı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 27 Şubat 2020'de yayınlanan 469. bölümünde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Nurten-Özlem Argun ve Ayten-Özüm Sakarya çiftleri yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 15 puanla Ezgi ve Elif oldu. Kura çekimi sonucunda Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 27 ŞUBAT 2020

Günün en düşük puanını alan gelin 6 puanla Özüm

Özlem ise 11 puan aldı.