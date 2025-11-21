Gelinim Mutfakta'da bugün elenen ve birinci olan isim kim oldu? 21 Kasım Gelinim Mutfakta altınları kazanan kim?
21 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta'da haftanın gün birincisi, eleneni, altınların sahibi belli oluyor. En iyi tabak için yarışan gelinler birinciliği kimseye kaptırmak istemiyor. 20 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın kazanan gelin Emsal olmuştu. Emsal, Nursima, Hanife, Tuğba arasından sadece biri birinci olacak. Peki, 21 Kasım Gelinim Mutfakta'da bugün elenen ve birinci olan isim kim oldu, altınları kazanan kim?
GELİNİM MUTFAKTA’DA BUGÜN ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Gün içinde belli olacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 20 KASIM 2025
Gelinim Mutfakta yarışmasında Nursima ve Emsal aynı puanı toplayarak kuraya kaldı. Kuradan Emsal çıktı ve çeyrek altın kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA 20 KASIM 2025 PUANLARI
NURSİMA- 17 PUAN
EMSAL- 17 PUAN
HANİFE- 15 PUAN
TUĞBA- 9 PUAN
GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM 2025 PUANLARI
HANİFE : 17 PUAN
TUĞBA: 17 PUAN
EMSAL: 13 PUAN
NURSİMA: 10 PUAN