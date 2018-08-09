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Salondakiler güldü ama nikah memuru kararlıydı
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Gelinin kelime oyunu az daha nikahı iptal ettirecekti

Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir nikah töreninde 21 yaşındaki gelin Naciye Şeşen'in nikah memurunun sorusuna kelime oyunuyla yanıt vermek istemesi, az kalsın nikahın iptal edilmesiyle sonuçlanıyordu. Gelin Şeşen, "Hayırlısıyla evet' diyecektim ama siz hemen mikrofonu çektiniz" demesine rağmen defteri alarak masadan kalkan nikah memuru güçlükle ikna edildi.

09.08.2018 - 13:37 | Güncelleme: DHA

Horasanlı Mahallesi'nde, çalışmayan Naciye Şeşen ile 24 yaşındaki veteriner Adem Teberci'nin geçen 4 Ağustos'ta düğünü yapıldı. Düğün töreninde genç çift, nikah masasına oturdu. Tavas Belediyesi nikah memuru Mehmet Çinili, gelin Naciye Şeşen'e, "Kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve arzunuzla Adem Teberci ile evlenmek istiyor musunuz" sorusunu yöneltip, mikrofonu uzattı. Şeşen, damada bakıp, gülümseyerek "Hayır.." diye yanıt verdi. DHA'nın haberine göre, nikah memuru Çinili'nin, salondaki davetlilerin gülüşmeleri arasında mikrofonu çekmesi üzerine gelin Şeşen, "Hayırlısıyla evet diyecektim ama siz hemen mikrofonu çektiniz" dedi. Damat Adem Teberci de "Sorun yok, 'Hayırlısıyla evet diyecekti' diyerek araya girdi. Davetlilerden sessiz olmalarını isteyen nikah memuru Çinili, "Beyan esas, 'Hayır' kelimesi çıktığı için bu nikahı kıyamam. Yarın bir durum olduğu zaman biz sorumlu oluruz" dedi.



NİKAH MEMURUNU ZOR İKNA ETTİLER

Gelin ve damat ile davetlilerin ikna etmeye çalıştığı Çinili, nikahı kıymaya ikna olmayınca defteri alıp nikah masasından ayrıldı. AK Partili Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve Tavas İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden yetkililerle görüşüldükten sonra nikah memuru Çinili, yarım saat gecikmeli de olsa genç çiftin nikahını kıydı.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 2 dakika önce
    Tamam artık kabak tadı verdiniz, adamlarda sizin saçma esprilerinizle karşılaşmak istemiyor niye zorluyorsunuz !
  • Misafir 3 dakika önce
    Buda moda oldu, adam akilli cevap verin. Saka mi bu?
  • Misafir 4 dakika önce
    suyunu çıkardınız yeter artık ciddiye alın şu işi bı akillanmadiniz gitti
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