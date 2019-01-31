Futbolcu Arda Turan ile duruşmasında bin lira gelir beyan eden ancak daha sonra İnstagram hesabından "Arkadaşlar bin TL gelire takılmışsınız ama onu benim neden söylediğim ortada. Bin TL kazanmadığımın herkes farkındadır. Öpüyorum, bunlara takılmayın, geçin gidin!" diye yazdı. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Berkay Şahin vergi kaçırma şüphesiyle Maliye'nin radarına takıldı. Vergi Denetim Kurulu, Berkay'ın instagram hesabında yazdığının vergi kaçırma şüphesi doğurduğundan yola çıkarak soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da bugünkü köşesinde Berkay'ın beyanını hicvederek "Bence Berkay’ın şahsında Türkiye muazzam bir Maliye Bakanı adayı bulmuştur. 1000 TL ile bunları yapabilen birisi, Türkiye’nin devasa bütçesi ile neler neler yapmaz" diye yazdı. Altaylı, ABD'li ünlü rapçiyi hatırlatarak "Fifty Cent adlı şarkıcı mahkemeye 'Adı üstünde gelirim 50 cent' dese şu anda içerdeydi" dedi.

İşte Altaylı'nın yazısı:

BERKAY'I MALİYE BAKANI YAPMALI

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çok önemli bir avantajı olduğu söylenmişti.

Çok önemli, çok değerli, işinin erbabı kişileri milletvekili olmasalar dahi, siyasete pek ilgi duymamış olsalar bile “bakan” olarak değerlendirme ve Türkiye’nin sorunlarını çözecek bir göreve getirme imkânı doğuracaktı.

İşte fırsat kapımıza geldi.

Bu sistemin en değerli meyvesini yeme zamanı.

Berkay adında bir şarkıcı var biliyorsunuz.

Önce Caner Erkin’in eşiyle olan ilişki iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sonrasında da Arda’dan yediği kafa sonucu burnunun kırılmasıyla.

Dün şarkıcı Berkay isimli çocuğun, Arda ile olan davasının duruşması vardı ve duruşma sırasında Hakim, Berkay’a “Aylık gelirin ne kadar?” diye rutin bir soru sordu.

Berkay da yanıtladı: “1000 TL”

Şaka değil… Bin Türk Lirası.

Genç bir şarkıcının, Türk adaleti ile aleni olarak dalga geçmeyeceğini düşünürsek bu yanıt ciddi olmalı.

Ve bakın o şarkıcı çocuk aylık 1000 TL’lik geliri ile neler başarıyor:

- Bir kere en azından kendisinin ve eşinin cep telefonlarını ödüyor

- Evi kendisine mi ait bilmiyorum ama en azından elektrik, su, doğalgaz faturalarını yatırıyor.

- Eğlenmeye gittiği bir barda dayak yediğine göre dışarda yemek yiyor, hesap ödüyor.

- Kendine kılık kıyafet alıyor, eşinin giyim kuşam masraflarını karşılıyor.

Bu asgari harcamaları bir yana bakın daha neler yapıyor:

- Medyadan öğrendiğimiz kadarıyla kendine iki sene kadar önce 900 bin TL’ye bir BMW almış.

- O otomobili aldığı sırada zaten daha önceden aldığı yaklaşık değeri 300 bin avro yani 1.9 milyon TL olan bir Aston Martin’i varmış.

- Geçen yaz eşi Özlem Ada Şahin Hanımefendiye 2.5 milyon TL’ye Mercedes G arazi aracı almış. (Basın da amma abartmış. O otomobil 1.9 milyon TL.)

- Beykoz’da oturduğu villanın salonlarından birini gece kulübüne çevirmiş.

Ve tüm bunları aylık 1000 TL’lik geliri ile başarıyor.

Bence Berkay’ın şahsında Türkiye muazzam bir Maliye Bakanı adayı bulmuştur.

1000 TL ile bunları yapabilen birisi, Türkiye’nin devasa bütçesi ile neler neler yapmaz.

Kamudaki asgari ücreti 10 bin dolara çıkaracak kabiliyette olduğu aşikar!

HAKİMDE KABAHAT

Berkay’ın gelirinin 1000 TL olduğunu mahkemeye açıkça beyan etmesi çok ilginç.

Ancak daha ilginç olan Hakim’in tutumu.

Çok beyefendi bir adammış davaya bakan hakim.

Çünkü normal şartlarda böyle bir “arsız” yanıt üzerine Hakim’in kendini tutamayarak, “Ulan sen yüce mahkeme ile dalga mı geçiyorsun, i.o.i, ya adam gibi yanıt ver ya da seni şuracıkta tutuklatırım” demesi gerekirdi.

Böyle bir şey ABD’de falan olsa, mesela Fifty Cent adlı şarkıcı mahkemeye “Adı üstünde gelirim 50 cent” dese şu anda içerdeydi!