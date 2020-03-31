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Gelişmekte olan ülkelerin 2.5 trilyon dolarlık desteğe ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler yayımladığı raporda gelişmekte olan ülkelerin koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmek için 2.5 trilyon dolarlık destek paketine ihtiyaç duyduğunu belirtti

koronavirüs
Reuters

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, gelişmekte olan ülkeler koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik krizle mücadele edebilmek için 2.5 trilyon dolarlık destek paketine ihtiyaç duyacaklar. BM'nin yayımladığı rapora göre düşen emtia fiyatları ve para birimlerinde değer kaybı nedeniyle yüksek sermaye çıkışı ve ihracattan elde ettikleri gelirin azalması sonucunda gelişmekte olan ülke ekonomileri "muazzam bir darbe" yiyecekler.

ACİL SAĞLIK HİZMETİ DESTEĞİ

BM Ticaret ve Gelişme Konferansı'nda, 1 trilyon dolarlık likidite sağlanması ve 1 trilyon dolarlık dolar borç yardım paketi önlemlerine ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Raporda, sermaye kontrollerine ek olarak 500 milyon dolarlık acil sağlık hizmeti yardımına ihtiyaç duyulacağı yer aldı.

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