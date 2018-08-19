Edinilen bilgiye göre olay, Safranbolu ilçesi Bağlaraşı Mahallesi Söğütlü Sokak'ta bulunan Çamdibi sitesinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, apartmanın ikinci katında oturan Yıldız Yeşilyurt'un (37), evinin balkonunda komşusu tarafından hareketsiz olarak durduğu belirlendi. Bunun üzerine durum 112 ekipleri ile Yeşilyurt’un yakınlarına bildirildi. Kapının kırılması ile içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yeşilyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Safranbolu Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Yeşilyurt'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine otopsi yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

Eşinden ayrı olarak yaşayan ve bir çocuk sahibi Yeşilyurt’un bir markette kasiyer olarak çalıştığı ve 6 gündür işe gitmediği öğrenildi.

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