Edirne'de feci ölüm! Genç kadının üzerine duvar yıkıldı
Edirne'de feci bir olay yaşandı. Kentin Keşan ilçesinde üzerine duvar yıkılan 27 yaşındaki Melike Dölçek, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, üzerine duvar devrilen Melike Dölçek (27), ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında 3 katlı binada meydana geldi. Apartmanda merdiven temizliği yapan Melike Dölçek, işini bitirdikten sonra kapıya çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu sırada binanın üst kısmındaki tuğla duvar Dölçek'in üzerine devrildi. Duvarın altında kalan Dölçek, ağır yaralandı. İhbarla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dölçek, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Melike Dölçek, ameliyata alındı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Melike Dölçek´in hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri ise bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.