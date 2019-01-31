Aydın'ın Çine ilçesinde, E.H'nin kullandığı minibüs, Aydın-Muğla karayolunun Çaltı Mahallesi mevkiinde, otomobilden inip yolun karşısına geçmek isteyen Dilay Ketboğa'ya (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ketboğa'ya, daha sonra ise seyir halindeki M.E.G. idaresindeki otomobil de çarptı.

İKİ SÜRÜCÜ DE GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ketboğa, olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.