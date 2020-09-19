Genç kıza çarptı! İkisi de şoka girdi!

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Zübeyde Hanım Caddesi'nde, edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir eden Emiş D.'nin kullandığı otomobil, Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064. Sokak kavşağına geldiğinde yaya geçidinden geçmekte olan Hayriye Uzun'a çarptı.

ŞEMSİYEYLE KORUMAYA ÇALIŞTILAR

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle asfalta savrulan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bir vatandaş yerde yatan genç kızı 112 ekibi gelinceye kadar şemsiyesiyle güneşten korumaya çalıştı.

BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Kaza yapan otomobili kullanan kadın sürücü de genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı. Hayriye Uzun, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.