Genç kıza dehşeti yaşattı: Zanlının kimliği şoke etti İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 17 yaşındaki genç, sokakta yürüyen 18 yaşındaki kızı bıçaklayarak kaçtı. Boynundan yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yakaladığı saldırganın bıçakladığı kızın komşusu olduğu ve bir süredir kızı rahatsız ettiği öğrenildi. Saldırgan tutuklanırken saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Ajansı Giriş: 28.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:27 facebook

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