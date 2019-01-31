Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde, 20 Ocak Pazar günü, bir kafeteryanın önünde yaşanan dehşet, haber bültenlerinin gündemine oturmuştu. Erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 5 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken, Berati G. ile Burcu A. çay içmek için bir kafeteryaya girip, oturdu.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

DHA'da yer alan habere göre ikili, kafeteryadan çıkışta kendilerini bekleyen 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, Berati G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapanan Burcu A. da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, çağırılan sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Berati G'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SERBEST

Berati G.'yi (26) tekme tokat dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, bu sabah saatlerinde polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.