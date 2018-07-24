Erzurum'da, doğuştan iki gözünde ileri derece görme problemi olan 16 yaşındaki Neslihan Ege, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Bankası Merkezinde yapılan başarılı kornea nakli ile ışığa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Aşkale ilçesinde yaşayan ve doğuştan sağ ile sol gözü büyük oranda kapalı olan Neslihan Ege, yıllarca karanlık dünyasının yeniden aydınlanacağı günü bekledi.

Gözlerinin iyi görmemesi nedeniyle tüm işlerini ailesinin yardımıyla yapmak zorunda kalan ve dışarı çıkmakta sıkıntı yaşayan Ege, muayene için Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Merkezi Müdürü Sadullah Keleş'e başvurdu.

AA'nın haberine göre; doktorunun kornea nakliyle göz sağlığına kavuşabileceğini söylemesiyle umutlanan Ege, uygun korneanın bulunmasıyla 2 yıl içinde her iki gözüne başarıyla yapılan nakil sayesinde hem hayallerine hem de ışığa kavuştu.

Ege, iki gözünde doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle görme bozukluğu olduğunu, yaşının ilerlemesiyle görme kaybının da ilerlediğini belirtti.

Hayatının gittikçe zorlaştığını anlatan Ege, "Göremediğim için sürekli evdeydim, dışarı fazla çıkamazdım. Okula giderken her zaman ailemin yardımıyla giderdim. Okulda arka sıralara oturduğumda hiç göremiyordum. Ödevlerimi bile çok zorluklarla yapabiliyordum" dedi.

Ege, hayatındaki olumsuzluklara rağmen umudunu kaybetmediğini dile getirerek, ailesinin kendisine sürekli destek olduğunu ifade etti.

Naklin ardından gözlerinin görmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Ege, şöyle konuştu: "Tek hayalim iki gözümün görmesiydi, çok şükür o da oldu. Sağ olsun Sadullah Keleş hocam ve ekibinin kornea nakliyle ışığa kavuştum. Bu durumu yaşamak çok zor, yolda düzgün şekilde rahatça yürüyemiyordum, mutlaka birilerinin yanımda olması gerekiyordu. Ailemin desteği ve yardımıyla bugüne kadar geldik. Şimdi ameliyat oldum, artık kendi işlerimi rahatça yapıyorum. Allah bütün hastalara şifa versin."

"HAYATIMA IŞIK BAĞLADI"

Kornea nakli sonrası kontrole gelen Ege, gözlerinin tamamen düzeldiğini ve hayallerinin gerçekleştiğini belirterek, "Hocama çok teşekkür ediyorum, hayatıma ışık bağladı. Daha önceden işlerimi yapamıyordum, şimdi istediğim her işi yapıyor, dilediğim yere rahatça gidebiliyorum. Çok şükür sağlığıma kavuştum, Allah emeği geçen herkesten razı olsun" ifadesini kullandı.

Baba Hanifi Ege de kızının daha önce kardeşlerinin yardımıyla işlerini yapabildiğini anlatarak, "Çok şükür kızım iyileşti. Doktorlarımızdan Allah razı olsun, kızım sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Kızım artık istediğini rahatça yapıyor, istediği yere gidiyor." şeklinde konuştu.

"PROBLEMİ KALMADI"

Dr. Öğr. Üyesi Sadullah Keleş de Neslihan'ın kornea distrofileri (kornea tabakasında genetik kökenli hastalıklar) problemi bulunduğunu, ailesinde de bu hastalığın olduğunu aktardı.

Ege'nin kendilerine başvurmasıyla kornea nakli için kayıt yaptıklarını ifade eden Keleş, "Uygun kornea çıktığında aralıklı olarak Ege'nin iki gözüne nakil yaptık. Sonuçlar güzel, kontrole geliyor ve takibini yapıyoruz. Şimdiye kadar bir problem çıkmadı, durumu iyi ve görmeme problemi kalmadı" dedi.

Keleş, bu hastaların kornea nakli için uzak kentlere gittiğinde ciddi problemler yaşadıklarını belirterek, 5 yıl önce göz bankası ruhsatı aldıklarını ve aktif olarak hastanede kornea nakli yaptıklarını kaydetti.

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