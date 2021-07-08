Copa America finali ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, milli sporcu Berke Saka, 200 m karışık mesafesinde finalde yüzdüğü 2:00:04´lük derecesi ile 17-18 / 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporculardan Mert Kılavuz da 1500 m serbest mesafesinde finalde yüzdüğü 15:02:22´lik derecesi ile 17-18 / 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak şampiyonluğa uzandı.

Milli sporcu Yiğit Aslan da 1500 m serbest mesafesinde finalde yüzdüğü 15:05:08´lik derecesi ile Avrupa 3'üncüsü oldu.