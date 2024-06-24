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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Genç mühendisler TEKNOFEST Kuantum Hackathon yarışmasında buluşuyor - Teknoloji Haberleri

        Genç mühendisler TEKNOFEST Kuantum Hackathon yarışmasında buluşuyor

        TEKNOFEST, genç mühendis adaylarının motivasyonlarını, hayal güçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması düzenliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 17:43 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:43
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        TEKNOFEST Kuantum Hackathon yarışması
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        TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen yarışma Bilişim Vadisi, ComPro ve TÜBİTAK yürütücülüğünde gerçekleşiyor. TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez başvuruya açılan Kuantum Hackathon Yarışması geleceğin kritik teknolojilerinden biri olan kuantum hesaplama alanında gençleri bilinçlendirmeyi ve bu alana olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

        KUANTUM TEKNOLOJİLERİ İLE SAĞLIKTA DEVRİM

        Toplumsal fayda sağlama potansiyeli en yüksek alanlardan biri olan sağlık sektöründe kuantum hesaplama bu alanda devrim yapacak yenilikler sunuyor. Bu bağlamda, kuantum teknolojilerinin sağlık hizmetlerine entegrasyonu özellikle organ nakli, bağışlayıcı-alıcı eşleştirme optimizasyonu gibi karmaşık problemlerin çözümünde büyük bir potansiyel taşıyor. Kuantum hesaplama ile bu süreçlerin daha verimli ve etkili hale gelmesi mümkün oluyor.

        KAZANANA 150 BİN TL ÖDÜL

        TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması, genç mühendis adaylarını bir araya getirerek kuantum hesaplama teknolojilerinin pratik uygulamalarını tanıtmayı ve bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Yarışma, katılımcıların kuantum hesaplama tekniklerini kullanarak akciğer bağışçı eşleştirmelerine yenilikçi çözümler geliştirmelerini hedefliyor. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri ( lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil ) ile mezunların katılımına açık olan yarışmada birinci 150.000 TL, ikinci 120.000 TL, üçüncü ise 100.000 TL ödül alacak. Bu geniş katılımcı profili, kuantum hesaplama teknolojilerinin pratik uygulamalarını tanıtmak ve farkındalık yaratmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

        Yarışma, gençlerin kuantum hesaplama alanında bilgi sahibi olmalarını, bu bilgilerini pratiğe dökerek kendilerini geliştirmelerini ve birbirleriyle network oluşturmalarını sağlayacak. Aynı zamanda, kuantum farkındalığının kamuoyunda oluşmasına ve duyurulmasına katkı sağlayacak.

        TEKNOFEST Kuantum Hackhathon Yarışması, kuantum hesaplama ile sağlık sektöründeki sorunlara yenilikçi çözümler getirilmesini amaçlıyor. Yarışmada başarılı olan projeler, sağlık hizmetlerinin daha verimli hale gelmesine katkı sağlayacak yaratıcı ve pratik çözümler olarak değerlendirilecek. Başvurular için son tarih ise 30 Haziran 2024.

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