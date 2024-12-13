Mardin'de minibüsün çarptığı genç öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan 24 yaşındaki İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar'a servis minibüsü çarptı. Taşpınar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, servis şoförü gözaltına alındı.

Mardin'de olay saat 07.30 sıralarında Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesi'nde görevli olan 24 yaşındaki ücretli İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar'a yolun karşısına geçtiği sırada, bir tekstil firmasına ait, 38 yaşındaki H.A.'nın kullandığı servis minibüsü çarptı.