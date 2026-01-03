Genç yetenekleriyle de dikkat çekiyor

Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği "Efes’in Sırrı", 2026'da sinema salonlarında ailece izlenebilecek yapımlar arasında yer almaya hazırlanıyor.

Senaryosunu; Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikâyesi; Kamuran Süner’e ait olan, yönetmen koltuğunda ise Gökhan Tiryaki’nin oturduğu film; merak, keşif ve arkadaşlık temalarını Efes’in büyülü atmosferinde bir araya getiriyor.

Filmin kalbinde, içine kapanık ama hayal gücü son derece güçlü bir çocuk olan Tuna (Mert Ege Ak) yer alıyor. Yalnızlığıyla baş etmeye çalışan Tuna’nın yolu, Efes Antik Kenti’nde geçen sıra dışı bir macerada hem kendisi gibi çocuklarla hem de beklenmedik 'Yeni arkadaşlarla' kesişir.

Bu macerada Tuna’ya, zamanla en yakın arkadaşı olacak Damla (Lina Çetinkaya) eşlik eder. Damla, zekası ve cesaretiyle Tuna’nın yalnızlığını aşmasında en büyük destekçisi olurken; ikili birlikte Efes’in sırrını keşfeder.

Tuna’nın karşısındaki en büyük engel ise Anıl (Ayaz Gülşen) olur. Gücü ve baskın tavrıyla Anıl, Tuna’nın hep karşısında yer alır. Adem (Kaan Alp Dayı) ve Buket (Ebrar Demirbilek) ise hikayede iki taraf arasında gidip gelen karakterler olarak öne çıkar. Zaman zaman Tuna’nın yanında yer alırken, zaman zaman olayların akışına kapılarak kararsızlık yaşarlar.

Filmin sürpriz karakterleri ise Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer ve Ayça Bilir olur. Gençlik pınarının etkisiyle çocukluklarına dönen arkeologları canlandırarak hikayeye renk katarlar. GENÇ YETENEKLER Filmin hikâyesi yalnızca çocukların dünyasıyla sınırlı kalmıyor; genç karakterler de maceranın seyrini belirleyen önemli olayları öne çıkarıyor. Hazal (Leya Kırşan), kazı alanında görev yapan ekibin bir parçası olarak yer alır. Yaşanan gelişmeler karşısında gösterdiği soğukkanlılıkla dikkat çeker. Leo (Emir Berke Zincidi), daha temkinli ve planlı tavrıyla öne çıkan bir karakterdir. Olan biteni uzaktan gözlemlemeyi tercih ederken, attığı adımlar hikayenin yönünü etkileyen anlara dönüşür. Asel (Nazlı Yağcı), Tuna'nın ablası olarak hikayenin duygusal tarafını güçlendiren bir karakterdir. Hayata daha rahat bakan, enerjik ve kendi dünyasında yaşayan Asel, Tuna için hem bir sığınak hem de farkında olmadan onu cesaretlendiren bir figürdür. Alice (Gamze Karta) ise daha atak ve gizemli tavırlarıyla hikayeye hareket katar. Beklenmedik tavırlarıyla hikayeyi hareketli hale getirir.