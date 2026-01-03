Habertürk
Habertürk
        Genç yetenekleriyle de dikkat çekiyor

        Genç yetenekleriyle de dikkat çekiyor

        "Efes'in Sırrı", birçok deneyimli oyuncunun yan sıra genç yetenekleriyle de dikkat çekiyor

        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 19:50 Güncelleme: 03.01.2026 - 19:50
        Genç yetenekleriyle de dikkat çekiyor
        Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği "Efes’in Sırrı", 2026'da sinema salonlarında ailece izlenebilecek yapımlar arasında yer almaya hazırlanıyor.

        Senaryosunu; Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikâyesi; Kamuran Süner’e ait olan, yönetmen koltuğunda ise Gökhan Tiryaki’nin oturduğu film; merak, keşif ve arkadaşlık temalarını Efes’in büyülü atmosferinde bir araya getiriyor.

        Filmin kalbinde, içine kapanık ama hayal gücü son derece güçlü bir çocuk olan Tuna (Mert Ege Ak) yer alıyor. Yalnızlığıyla baş etmeye çalışan Tuna’nın yolu, Efes Antik Kenti’nde geçen sıra dışı bir macerada hem kendisi gibi çocuklarla hem de beklenmedik 'Yeni arkadaşlarla' kesişir.

        Bu macerada Tuna’ya, zamanla en yakın arkadaşı olacak Damla (Lina Çetinkaya) eşlik eder. Damla, zekası ve cesaretiyle Tuna’nın yalnızlığını aşmasında en büyük destekçisi olurken; ikili birlikte Efes’in sırrını keşfeder.

        Tuna’nın karşısındaki en büyük engel ise Anıl (Ayaz Gülşen) olur. Gücü ve baskın tavrıyla Anıl, Tuna’nın hep karşısında yer alır. Adem (Kaan Alp Dayı) ve Buket (Ebrar Demirbilek) ise hikayede iki taraf arasında gidip gelen karakterler olarak öne çıkar. Zaman zaman Tuna’nın yanında yer alırken, zaman zaman olayların akışına kapılarak kararsızlık yaşarlar.

        Filmin sürpriz karakterleri ise Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer ve Ayça Bilir olur. Gençlik pınarının etkisiyle çocukluklarına dönen arkeologları canlandırarak hikayeye renk katarlar.

        GENÇ YETENEKLER

        Filmin hikâyesi yalnızca çocukların dünyasıyla sınırlı kalmıyor; genç karakterler de maceranın seyrini belirleyen önemli olayları öne çıkarıyor.

        Hazal (Leya Kırşan), kazı alanında görev yapan ekibin bir parçası olarak yer alır. Yaşanan gelişmeler karşısında gösterdiği soğukkanlılıkla dikkat çeker.

        Leo (Emir Berke Zincidi), daha temkinli ve planlı tavrıyla öne çıkan bir karakterdir. Olan biteni uzaktan gözlemlemeyi tercih ederken, attığı adımlar hikayenin yönünü etkileyen anlara dönüşür.

        Asel (Nazlı Yağcı), Tuna’nın ablası olarak hikayenin duygusal tarafını güçlendiren bir karakterdir. Hayata daha rahat bakan, enerjik ve kendi dünyasında yaşayan Asel, Tuna için hem bir sığınak hem de farkında olmadan onu cesaretlendiren bir figürdür.

        Alice (Gamze Karta) ise daha atak ve gizemli tavırlarıyla hikayeye hareket katar. Beklenmedik tavırlarıyla hikayeyi hareketli hale getirir.

        Efes, yalnızca bir antik kent değil; cesaretin, dayanışmanın ve birlikte büyümenin sahnesi haline geliyor.

        Filmin oyuncu kadrosunda; Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Çiçekoğlu Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.

        Filmin Konusu:

        Efes’teki bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli harita ve sihirli bir mağara, yetişkin arkeologları Tuna ve okul arkadaşı Damla ile aynı yaşa indirir. Tuna’nın, kendisine zorbalık yapan Anıl’dan kurtulmak için bu ‘yeni arkadaşlara’ ihtiyaç duyması ve ajanların haritanın peşine düşmesi ise ekibi hızla birbirine yaklaştırır. Tuna, Damla ve artık çocuk haline dönen arkeologlar, bir yandan büyümenin sırrını çözmeye ve ajanlardan kaçmaya diğer yandan Efes’in kadim gizemini açığa çıkarmaya çalışırken sıcak, sürükleyici ve bol kahkahalı bir dostluk yolculuğuna adım atar.

        #Efes’in Sırrı
