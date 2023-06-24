Genç yetişkinlerde böbrek işlevindeki 4'te 1'lik azalmanın bile ciddi sonuçları olabilir

Araştırmanın yazarlarından Dr. Manish Sood, "Genç yetişkinlerde böbrek işlevinin yaklaşık yüzde 50'sini kaybetmediği sürece endişelenmeye gerek olmadığı yönünde bir dogma var ancak araştırmamız yüzde 20-30 gibi daha küçük ölçekteki işlev kayıplarının bile önlem alınması ve takipte kalınması gereken sonuçları olabileceğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.