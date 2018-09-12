Gencin üzerinden bir de not çıktı

Fethiye'deki bir otelde, bir yıldır çalışan Nail A., dün saat 16.00 sıralarında, Dalaman'ın Kırcagedir Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinden ölü bulundu. Bir yakınının ihbarı üzerine eve gelen jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Nail A.'nın çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi. Nail A.'nın üzerinden "Ölümden kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde eve döndüğü ve aile fertlerinin işe gitmesi üzerine yalnız kaldığı belirtilen Nail A.'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Nail A.'nın 9 Eylül günü Facebook sayfasından yaptığı ve sonuna "Hepinizi affediyorum. Bundan sonra kirli kalabalıklarda olmaktansa, temiz yalnızlığımı seçiyorum. Yolunuz açık olsun" yazarak bitirdiği paylaşım dikkati çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ