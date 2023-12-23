Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti
Giriş: 23.12.2023 - 16:20 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:20
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, Tuzlaspor'u konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 2-0 kazandı.
Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Aminu Umar ve 90. dakikada Mehmet Zahit Çınar kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor puanını 16'ya yükseltirken Gençlerbirliği 27 puanda kaldı.