Denizlispor ile zirve yarışı veren Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadelede 11. dakika oynanırken Ümraniyesporlu Yasir Subaşı talihsiz bir an yaşadı ve kendi ağlarını havalandırdı.

İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken Bogdan Stancu, 47. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Ümraniyespor, Leandrinho'nun 83. dakikada attığı golle ümitlense de Gençlerbirliği maçı 2-1 kazanmayı başardı.