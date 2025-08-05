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        Haberler Bilgi Gündem Gençlere yaz tatilinde ücretsiz yurt imkânı devam ediypr! 2025 Seyahatsever Projesi kapsamında hangi yurtlar açık?

        Gençlere yaz tatilinde ücretsiz yurt imkânı devam ediypr! 2025 Seyahatsever Projesi kapsamında hangi yurtlar açık?

        İlk olarak 2022 yılında başlatılan ve her yaz gençler tarafından büyük ilgi gören Seyahatsever Projesi, 2025 yaz sezonunda da hız kesmeden devam ediyor. 18-30 yaş arasındaki gençlerin katılım gösterebildiği bu proje kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda 5 güne kadar ücretsiz konaklama imkânı sunuluyor. Peki, bu fırsattan yararlanmak isteyenler için hangi illerdeki yurtlar kullanılabiliyor? Başvuru ve rezervasyon işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? İşte 2025 yılına özel Seyahatsever Projesi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar ve güncel yurt listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 15:16 Güncelleme: 05.08.2025 - 15:16
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Seyahatsever Projesi, 2025 yazında da gençlere ücretsiz yurt sunuyor. 18-30 yaş aralığındaki gençlerin faydalanabildiği proje kapsamında, yaz dönemi boyunca GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklama imkânı sağlanıyor. Bu yıl Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye dışındaki tüm illerde en az bir kız ve bir erkek yurdu gençlerin hizmetine açılmış durumda. İşte, Seyahatsever Projesi'ne dair güncel bilgiler ve sıkça sorulan soruların yanıtları...

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        ÜCRETSİZ KYK YURDU PROJESİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

        Seyahatsever Projesi 7 Temmuz ile 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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        KİMLER YAZ DÖNEMİNDE ÜCRETSİZ KYK YURDUNDA KALABİLİR?

        Seyahatsever Projesi kapsamında 18-30 yaş arası tüm gençler için yaz dönemi boyunca bir erkek bir kız yurdu açık tutulacak.

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        PROJE HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

        Proje kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye haricindeki tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu, yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek.

        SEYAHATSEVER PROJESİ KAPSAMINDA AÇIK OLAN GSB YURTLARININ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        YAZ DÖNEMİ ÜCRETSİZ KYK YURDU İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek.

        Proje ile ilgili detaylı bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden de ulaşılabilecek.

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