ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah 5 Ekim itibarıyla final yapıyor. Neden final yaptığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR

Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 17. Bölümüyle ekranlara veda ediyor. Reytinglerde beklenen ilgiyi alamayan Gençliğim Eyvah dizisi ATV kanalında saat 20:00'da final yapıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ KONUSU

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesini anlatıyor.

Dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor. Gençliğim Eyvah, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyiciyle buluşturuyor.