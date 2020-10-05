Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Gençliğim Eyvah dizisi neden final yapıyor? Gençliğim Eyvah dizisi kaçta, hangi kanalda

Gençliğim Eyvah dizisi bu akşamki final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Peki Gençliğim Eyvah dizisi neden final yapıyor, final bölümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sorusu haberin detayında...

Gençliğim Eyvah dizisi neden final yapıyor? Gençliğim Eyvah dizisi kaçta, hangi kanalda

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah 5 Ekim itibarıyla final yapıyor. Neden final yaptığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR

Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 17. Bölümüyle ekranlara veda ediyor. Reytinglerde beklenen ilgiyi alamayan Gençliğim Eyvah dizisi ATV kanalında saat 20:00'da final yapıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ KONUSU

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesini anlatıyor.

Dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor. Gençliğim Eyvah, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyiciyle buluşturuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arıza'da Ali Rıza ve Haşmet arasında neler olacak?
TELEVİZYONAli Rıza ve Haşmet arasında neler olacak?
Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele kızışıyor!
TELEVİZYONÇukur ve Erdenetler arasındaki mücadele kızışıyor!
Reyting sonuçları 4 Ekim 2020 Pazar... Dizi reyting sıralamasında kim kazandı? AÇIKLANDI
TELEVİZYON4 Ekim reyting sonuçları
'Benim Adım Melek' dizisinin oyuncularının rolleri başlarına bela oluyor - Magazin haberleri
TELEVİZYONRolleri başlarına bela oluyor
Arıza 5. bölüm fragmanı! Arıza 4. son bölümünde neler oldu?
TELEVİZYONArıza'nın heyecan dolu yeni bölümden ilk sahne ...
MasterChef Türkiye kim elendi? 4 Ekim MasterChef son bölüm! Esra, Duygu, Uğur kim elendi?
TELEVİZYONMasterChef Türkiye kim elendi?
BKM imzalı Ramo'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
TELEVİZYONBKM imzalı Ramo'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm izle
MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 4 Ekim 2020 MasterChef Türkiye kim elendi?
TELEVİZYONMasterChef Türkiye eleme adayları
Camelo Lopez kimdir, kaç yaşında, nereli? Camelo Lopez hakkında
TELEVİZYONCamelo Lopez kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X